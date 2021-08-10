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Teknoloji Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması
Teknoloji

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan siber saldırı da suçlular emellerine ulaşamadı. Yapılan siber saldırıda Bakanlığın ana domain sunucuların etkilenmediği, 3 ayrı yedekleme sisteminin mevcut olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 10:07:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının bilişim sistemlerine yapılan siber saldırı hakkında bilgi verildi.

Hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemlerinin sürekli hedef alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"31 Temmuz saat 01.00 sıralarında itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığının domainlerinden birinde bulunan bazı sunucular siber saldırıya uğramış ve kullanılmaması için şifrelenmiştir. Bakanlığımızca sabah erken saatlerde bu durum fark edilmiş, sistem şifreleme protokolleri devreye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak bir çalışma başlatılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Bu saldırıda Bakanlığımızın bir kısım sunucuları hedef alındığı için öncelikle tüm sistemin güvenliği kontrol altına alınmıştır.

Bu yapılan siber saldırıda Bakanlığımızın ana domainde olan sunucular etkilenmemiş olup Bakanlığımızda 3 ayrı yedekleme sistemi mevcuttur. Bu yedekleme sistemleri Bakanlığımızda ve özel bir veri merkezinde saklanmaktadır."

Açıklamada, etkilenen sunucuların ve yedeklerinin kriminal inceleme için koruma altına alındığı belirtilerek, "Elimizde bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulmuştur. Sistemlere ilk müdahale eden pro​fesyonel ekip sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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