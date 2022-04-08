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Aktüel Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına gelenler kimdir? Yeni bakan yardımcısı isimleri:
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına gelenler kimdir? Yeni bakan yardımcısı isimleri:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriş’in olmasından sonra yeni bakan yardımcısı atamaları da yapıldı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin bakan yardımcılığı görevinden alındı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına gelenler kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı kimler oldu? İşte Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriş’in yardımcıları:

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:43:00 - 2022-04-08 12:45:16
Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına gelenler kimdir? Yeni bakan yardımcısı isimleri:

Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına yeni atama yapıldı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, bakan yardımcılarına yeni atamalar yapıldı. 4 bakan yardımcısı da değişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına gelenler kimdir?

Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin bakan yardımcılığı görevinden alındı. Yerlerine, Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider yeni Tarım Ve Orman Bakan Yardımcıları olarak atandı. Peki Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider kimdir, nereli? Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider hangi görevlerde bulundu, meslekleri ne?

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