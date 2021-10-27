Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları ne zaman? 2021 KPSS kamu alımı başvuru şartları
2021 kamu personeli alımları merak ediliyor. Kamu alımı yapan devlet kurumları araştırılırken, KPSS sınavına giren binlerce aday da KPSS puanı ile alım yapan kamu kurumlarını sorguluyor. Sözleşmeli kamu personel alım ilanına göre, ÖSYM KPSS-2021/8 tercih kılavuzu yayınladı. ÖSYM KPSS-2021/8 tercih kılavuzuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki kamu alımları ne zaman? ÖSYM KPSS alımı başvuru tarihi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi illerde yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları hangi illere? İşte KPSS kamu alımı başvuru şartları...
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman?
Adaylar tercihlerini, 27 Ekim - 02 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 02 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları hangi illere?
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu için tıklayın