Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika!

Kamu personel alımları merak ediyor. ÖSYM KPSS lisans ve KPSS önlisans sınav sonuçlarını açıkladı. KPSS sınavına giren adaylar kamu alımı iş başvurusunda bulunmak istiyor. KPSS puanı ile atama bekleyen binlerce aday kamu personeli alımları iş ilanlarını yakından takip ediyor.

Kamu alımları son dakika haberi. Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu işçi alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, kamuya atama ne zaman sorusunu soranların beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Pakdemirli, bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 adet kadrolu tarım işçisi istihdam edileceğini ifade itti. Pakdemirli, “Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu işçi alımı nasıl yapılacak?

Bakan Bekir Pakdemirli kadrolu işçi alımların şartları sağlayanlar adaylar arasından kura ile yöntemi ile belirleneceğinin altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu işçi alımlarına ilişkin ilan önümüzdeki günlerde açıklanacak.