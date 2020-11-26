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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika!
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika!

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları son dakika haberleri iş başvurusunda bulunacaklar tarafından sorgulanmakta. Tarım ve Orman Bakanı, Pakdemirli, 826 kadrolu tarım işçisi alımının yapılacağının müjdesini verdi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:14:00 - 2020-11-26 15:14:49
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika!

Kamu personel alımları merak ediyor. ÖSYM KPSS lisans ve KPSS önlisans sınav sonuçlarını açıkladı. KPSS sınavına giren adaylar kamu alımı iş başvurusunda bulunmak istiyor. KPSS puanı ile atama bekleyen binlerce aday kamu personeli alımları iş ilanlarını yakından takip ediyor. 

Kamu alımları son dakika haberi. Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu işçi alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı. 

Bakan Pakdemirli, kamuya atama ne zaman sorusunu soranların beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Pakdemirli,  bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 adet kadrolu tarım işçisi istihdam edileceğini ifade itti. Pakdemirli, “Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu işçi alımı nasıl yapılacak?

Bakan Bekir Pakdemirli kadrolu işçi alımların şartları sağlayanlar adaylar arasından kura ile yöntemi ile belirleneceğinin altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu işçi alımlarına ilişkin ilan önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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