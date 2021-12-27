Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 16 bin 500 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 10000 Yangın İşçisi alımı, 5000 Orman Muhafaza Memuru alımı, 1000 Orman Mühendisi alımı ve 500 Tekniker alımı yapılacak. Alımların 2022 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları ise ilanın yayımlanmasıyla birlikte öğrenilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı hangi alanlara personel alımı yapacak?

2022 yılı 16 bin 500 personel kadrosunun hangi alanlarda olacağı konusunda açıklama yapıldı. Buna göre emekli veya ayrılan personeller yerine yenilerinin gelmesi için şu bölümlerden alımlar gerçekleşecek: Tekniker 500, orman mühendisi 1.000, muhafaza memuru 5.000, yangın işçisi 10.000 kişi alımları söz konusu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı alım şartları neler?

Yapılacak alımlarda bölümlere göre işçi ve memur alımlarının koşulları değişebilecek. İşçi alımlarında İŞKUR platformundan başvurular tamamlanırken memur alımı süreçleri daha farklı olacak.

OGM açıklamalarında muhafaza memuru alımı için adaylardan DMK 48-a maddeleri ve bölüm kurallarına uygunluk bekleniyor. 2020-KPSSP 93 puanından en az 60 almak. Üniversitelerin en az önlisan bölümlerinden mezun olmak, ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, orman ürünleri, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği.

Orman mühendisi alım şartları neler?

Orman mühendisi olarak başvuracak adaylardan istenen personel alımı şartları şu şekildedir: Başvuru gününü dikkate alınarak, 36 yaşından gün almamak. 2020-2021-KPSS P3 puan türünden en az 60 almak. Orman mühendisliği lisans programı veya eş değer bir bölümden mezun olmak.

Entomoloji bölümüne yapılacak alanlar için orman mühendisliği mezuniyeti ve orman entomolojisi yüksek lisans eğitimi mezunu olmak gerekiyor. Görevi engelleyen durum olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu almak gerekmektedir. İşçi alımı koşullarında; 18 - 30 yaş aralığı, en az ilkokul mezunu olmak, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir izni olması gibi koşullar gerekmektedir.