Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD arasında iş birliği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Toplantı Salonu’nda iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle kırsal yatırımların arttırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) hibe programının etkinliğini daha da arttırmak için MÜSİAD’la güç birliğine gittiklerini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da gıda, tarım ve hayvancılığa katkılarını arttırmayı hedeflediklerine işaret ederek, “Bu doğrultuda imzaladığımız protokolün, en başta ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.