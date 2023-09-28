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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-28 23:17:00 - 2023-09-28 23:20:14
Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama

Bakanlık tarafından yapılan miras açıklamalarına yönelik mesajı: Ailesinden miras solarak arazi, tarla, bağ ve bahçe kalanlar ile alakalı yeni bir düzenlemeye geçiliyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider...

Ailesinden miras solarak arazi, tarla, bağ ve bahçe kalanlar ile alakalı yeni bir düzenlemeye geçiliyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, ailesinden toprak miras kalanları yakından ilgilendiren bir uygulamayı duyurdu.

Ebubekir Gizligider "Ekilmeyen, işlenmeyen, kiraya verilmeyen arazileri üretime kazandıracağız" sözleriyle yeni bir dönemin sinyalini verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da düzenlenen "Tarımın Kalbinden Dünyaya: Antalya Tarım Zirvesi" adlı toplantıda tarım ve çevre konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Ebubekir Gizligider miras yoluyla paylaşılan ancak işlenmeyen toprakların verimli hale getirilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlattıklarını açıkladı.
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2 yıl boyunca ekilmezse kiralanacak

Yeni düzenleme sonrası miras yoluyla elde edilen topraklar, 2 yıl boyunca işlenmezse dijital kiralama yöntemiyle kiralanacak ve elde edilen gelir sahiplerine verilecek.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider yaptığı açıklamada;

"Anneden, babadan kalan tarla, toprak, bağ var ama mülkiyet, miras hukuku cilveleriyle bunları işleyemiyoruz. Buna dair uygulama yaptık. 2 yıl içerisinde herhangi bir toprak parçası işlenmiyorsa, kiraya vermiyor, kendi üretmiyorsa yöntem belirledik.

Önce o toprağın en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralayacağız. Onun da kazancı kişi ya da kişilerin banka hesabına yatırılacak" ifadelerine yer verdi.

Bu uygulama ile tarım arazilerinin boş bırakılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

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