Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman? OGM başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika alım haberi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde toplamda 5 bin personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı alımları başladı mı? Sorusu sorulmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM( başvuru şartları neler?

19 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilmiş olan Tarım ve Orman Bakanlığı alım kontenjanlarına bakılacak olunursa 5 bin kamu personeli alımında 1200 Orman Mühendisi ile birlikte 2700 de Orman Muhafaza Memuru, şoför, memur alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli pilot alımı için başvuru süreci bakanlığı internet sitesi üzerinden yayınlanmakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) alım başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum sayılmamak. Adli Sicil sabıka kaydı temiz olmak. Askerlik görevini yerine getirmiş olmak. Kadro özel başvuru şartlarına uygun olmak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olmak. OGM sözleşmeli personel alımı mülakatında başarılı olmak.

OGM başvurusu için istenen belgeler

- Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "Başvuru Formu"

- Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,

- Adli sicil beyanı,

- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,

- Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

- Yabancı dil yeterlilik belgeleri,

- Sağlık sertifikası,

- Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu",

- Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

- Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi.