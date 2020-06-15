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Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Bingöl'deki deprem) İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş. Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayva

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:29:06 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Bingöl'deki deprem) İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş. Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayva
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Satılık 180 m² bağ evi

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