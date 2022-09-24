Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Kahramanmaraş’ta!
Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hedefleri doğrultusunda aziz milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hedefleri doğrultusunda aziz milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz” dedi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Milli Mücadele’nin sembol şehri, baba ocağımız, güzel şehrimiz Kahramanmaraş’ta hemşehrilerimiz ve teşkilatımızla birlikteyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hedefleri doğrultusunda aziz milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.