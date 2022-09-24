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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Kahramanmaraş’ta!
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Kahramanmaraş’ta!

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hedefleri doğrultusunda aziz milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 15:43:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Kahramanmaraş’ta!

 

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hedefleri doğrultusunda aziz milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz” dedi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Milli Mücadele’nin sembol şehri, baba ocağımız, güzel şehrimiz Kahramanmaraş’ta hemşehrilerimiz ve teşkilatımızla birlikteyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hedefleri doğrultusunda aziz milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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