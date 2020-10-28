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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:08:55 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
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