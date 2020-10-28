Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Sevindirici olan taraf can kaybımız yok ama her zaman söylediğimiz gibi ormanlarda sadece ağaç yanmıyor. Ormanlarda da yaban hayatıyla ilgili tamir edilemez veya çok uzun zamanda tamir ed