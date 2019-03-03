0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu’dan Cizre’ye ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak’ın Cizre ilçesini ziyaret etti.

03 Mart 2019 Pazar 15:31
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu’dan Cizre’ye ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak’ın Cizre ilçesini ziyaret etti.


Bakan Yardımcısı Aksu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Cizre’ye geldi. Bırca Belek ve Hamidiye Kışlası’nda tarihi mekanları gezen Aksu, Nuh Nebi Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Aksu’ya Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan tarafından şehrin simgelerinden olan Cizre Ulu Cami ejderleri takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler
    1. Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı!..
    2. Başkan Sekmen: “Erzurum; birlik ve..
    3. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    4. Trabzonspor kafilesi İstanbul'da
    5. Siirt’te Hocalı katliamında ölenler..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Başkan Sekmen: “Erzurum şimdi bir..
    8. MÜSİAD, Libya'ya temsilcilik açtı
    9. 14. Uluslararası Runatolia Antalya..
    10. Gece Kartalları, Düzce’de göreve hızlı..
    11. Çatıda plastik kaplamaya basan..
    12. Çay Mahallesi Faruk Özlü’yü bağrına..
    13. Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 -..
    14. 3 Mart maden şehitlerini andılar
    15. Aziziye’de durmak yok
    16. Oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili..
    17. Diyarbakır’da gaz kokusu paniği
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gittiği her..
    19. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı..
    20. 263 kişinin yaşamını yitirdiği..
    21. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    22. Galatasaray kafilesinden "özel"..
    23. Mısır 4 yıl aradan sonra Refah Sınır..
    24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    25. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    26. Başkan Tok: “Gençliğe yaptığımız..
    27. Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli..
    28. "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım..
    29. Cumhur İttifakı Serdivan’da kenetlendi
    30. ATO Başkanı Baran, AA Ekonomi..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var