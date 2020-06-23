Tarım ve hayvancılık makineleri ‘sanal fuar’a taşındı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen “AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı”nın açılışını gerçekleştirdi. Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek, “Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız” dedi.