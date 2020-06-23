Tarım ve hayvancılık makineleri ‘sanal fuar’a taşındı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen “AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı”nın açılışını gerçekleştirdi. Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek, “Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız” dedi.
Büyük başarı getirecek
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, fuar ile bugün ticaret tarihine not düşülecek bir olayın gerçekleştiğini ifade etti.
Gülle, “Bu organizasyonun tarihi anlamda çok büyük başarılar getirmesini diliyorum” dedi.