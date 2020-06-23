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Ekonomi

Tarım ve hayvancılık makineleri ‘sanal fuar’a taşındı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen “AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı”nın açılışını gerçekleştirdi. Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek, “Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:06:00 -
Tarım ve hayvancılık makineleri ‘sanal fuar’a taşındı

Büyük başarı getirecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, fuar ile bugün ticaret tarihine not düşülecek bir olayın gerçekleştiğini ifade etti.

Gülle, “Bu organizasyonun tarihi anlamda çok büyük başarılar getirmesini diliyorum” dedi.

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