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Tarım ÜFE eylülde yükseldi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,68 arttı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:00
Tarım ÜFE eylülde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin TarımÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,68 yükselerek 132,8 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,09 artış gösterdi. Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,59 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,96, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,95 artış, balıkçılıkta ise yüzde 2,63 düşüş kaydedildi.

Bir önceki aya göre değişim, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,99, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,04, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,87 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 4,71, çeltik yüzde 4,5, lifli bitkiler yüzde 4,08, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 3,62 artış, yağlı meyvelerde ise yüzde 2,07 azalış kaydedildi.

Endekste yer alan 45 maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin fiyatlarında azalış görülürken, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:00
  1. TÜİK

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