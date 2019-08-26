Tarım Şûrası reformlara kapı aralayacak! Maliyetler azaltılsın üretim artırılsın

Buğra Kardan

15 yıl aranın ardından gerçekleşecek 3. Tarım ve Orman Şûrası’ndan önemli kararlar çıkacak. Tarım alanında 25 yıllık yol haritasını belirleyecek bu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Kırsal kalkınma odağa alınacak

Ekim ayında toplanacak şûrada doğanın korunması, tarımsal üretimin planlanması; orman ile mera yönetimi, gıda güvenliği ve çiftçinin örgütlenmesine dönük stratejiler oluşturulacak. Kırsal kalkınmanın odağa alınacağı etkinlikte dünyanın 7. büyük, Avrupa’nın ise en büyük tarımsal ekonomisi haline gelen Türkiye’yi yeni üretim ve ihracat başarılarına taşıyacak formüller aranacak.

Raporlardan faydalanılacak

Tarım dünyasının sesi olan gazeteci-yazar Ali Ekber Yıldırım, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada 3. Tarım ve Orman Şûrası’nda alanında uzman isimlerin görüşlerine başvurulacağına; birtakım anketler, araştırmalar, raporlar ve makalelerden yararlanılacağına işaret etti.

Şûrada evvela bitkisel ve hayvansal üretimin boyutları ile maliyetlerinin tartışılacağını dile getiren Yıldırım, “Ayrıca yerli tohum projeleri ve akıllı tarım uygulamaları konuşulacak” dedi.

Pratik de önemli

Etkinliğin pek çok tavsiye ve talebe sahne olacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: “Tabii teori kadar pratik de önemli. Malum art arda kalkınma planları, hükümet programları ve projeleri ilan edildi. Ne yazık ki bu belgelerde yer alan kararların büyük bölümü uygulanamadı, uygulanamıyor. Onun için her platformda ’Kararlar partiler üstü bir anlayışla alınsın; bakanlar ya da bürokratlar değişse bile yürürlükte kalsın, hayata geçirilsin’ diyoruz. 3. Tarım ve Orman Şûrası’ndan çıkacak kararlar için de aynı fikrimiz, temennimiz aynı.”

Destekler iyi kurgulansın

Yıldırım, Tarım ve Orman Şûrası’nda öncelikle konuşulması gereken konuları ise şöyle sıraladı:

“İlk etapta tarımın önemine değinilmeli. Tarımın potansiyelinin arttırılması için ciddi bir çalışma başlatılmalı. Bu çalışmaya kamu kurumlarımız, şirketlerimiz ve üreticilerimiz gibi tüketicilerimiz de katkı sunmalı. İkinci olarak girdi fiyatlarını geriye çekecek tedbirler görüşülmeli. Çünkü bu fiyatlar üreticilerimizi sıkıntıya sokuyor.

Üçüncü olarak tarımsal desteklerin planlanması, iyi bir şekilde kurgulanması için girişimlerde bulunulmalı. O kadar çok destek var ki. Öyle sanıyorum sayıları 150-200’ü buluyor. Maalesef zamanında açıklanmayan, vaktinde ödenmeyen söz konusu destekler sorunlara neden oluyor. Hükümet, bu sorunların önüne geçmek için teşvikleri gözden geçirmeli ve tarımda verimliliği arttıracak şekilde organize etmeli. Dördüncü olarak da uzmanlarca devlet yetkililerimize ‘Tarımsal ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında tanıtıp satmaya çalışın” çağrısı yapılmasını arzu ediyoruz.”

İşte ele alınacak konu başlıkları

Tarım ve Orman Şûrası’nın başlıca gündem maddeleri şöyle:

1. Doğal kaynakların envanterinin çıkarılması,

2. Doğal kaynakların hızla azalmaması ve yok olmaması için tedbirler alınması,

3. Gen kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması,

4. Mera ıslah çalışmalarının tamamlanması,

5. Mutlak tarım arazilerinin korunması,

6. Toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması,

7. Tarım Havzalarının oluşturulması,

8. İşletme ölçeklerinin optimum düzeye getirilmesi,

9. Tarım-sanayi-pazar entegrasyonunun sağlanması,

10. Kaliteli tohumluk, fide ve fidan ihtiyacının yerli üretimle karşılanması,

11. Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi,

12. Sürdürülebilir üretim teknikleri ve biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması,

13. Et, süt ve su ürünlerinin kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uygun üretiminin sağlanması,

14. Çiftlikten sofraya gıda zincirinin incelenerek gıda güvenliğini sağlayacak mevzuat düzenlemesi ile uygulama yöntemlerinin belirlenmesi,

15. e-tarım ticaretinin geliştirilmesi.