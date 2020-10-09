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Ekonomi Tarım makineleri deneylerine ilişkin düzenleme
Ekonomi

Tarım makineleri deneylerine ilişkin düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının deneylerine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:16:00 -
Tarım makineleri deneylerine ilişkin düzenleme

Tarım Makinelerini ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, tarımsal faaliyetlerde kullanılan, tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının Tarım ve Orman Bakanlığı uygulamaları kapsamındaki deney, belgelendirme ve piyasa denetimleri, deney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimleri ile bakanlık uygulamalarına konu bu araçlara ait destekleme, hibe ve projelerin etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Yönetmelik kapsamına giren araçların deneylerinin yapılması için uygun görülen deney kurumlarının belirlenmesi ve olumlu deney raporu alan araç için kredi uygunluk belgesinin düzenlemesi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Deney yapma yetkisi, bakanlık kuruluşları ile üniversitelerin, en az lisans düzeyinde eğitim veren tarım makineleri ile ilgili bölümlerine verilecek.

Deney yetkisi almak için Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunan kurumların talebi kurumsal, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değerlendirecek.

Deney kurumları, uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde, deney sonuçlarına göre hazırladığı olumlu ve/veya olumsuz deney raporunu/ek deney raporunu 5 iş günü içinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ve aracı imal ve/veya ithal eden kuruluşa gönderecek.

Öte yandan, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışlarına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

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