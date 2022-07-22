Tarım Mahsulleri Ofisi buğday arpa alım fiyatları ne kadar? 2022 TMO buğdaya ne kadar para veriyor?
Tarım Mahsulleri Ofisi buğday arpa ücretleri ne kadar? Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat fiyatlarına yaptığı artış merak ediliyor. Buğday taban fiyatı 2022 için gözler TMO alım ücretlerine çevrilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, buğday ve arpa ürünü için kilogram başına “TMO Alım Primi Desteği” ödenecek. Peki Tarım Mahsulleri Ofisi buğday arpa alım fiyatları ne kadar? İşte TMO arpa alım ücretleri 2022:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL “TMO Alım Primi Desteği” ödenecek.
TMO buğday arpa satışları ne zamana kadar yapılacak?
2022 üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 01.09.2022 tarihine kadar ürünlerini TMO’ya satarak, 16.09.2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekecek.