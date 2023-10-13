Tarım Kredi'den enflasyonla mücadele kapsamında bu ürünlere yüzde 50 indirim!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin dört bir yanında 3 binden fazla satış noktasıyla ürünlerini tüketicilere sunuyor.

Kuruluş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısından sonra yeni bir kampanya başlattı. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde şu an olan indirim kampanyalarına ek olarak 16 Ekim'de yeni kampanyalar başlatılacak. Bu kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.



Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üreticiyle tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en ucuz fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı amaçlıyor.