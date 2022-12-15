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Ekonomi Tarım Kredi'den ayçiçek yağı kararı! Tarih verildi
Ekonomi

Tarım Kredi'den ayçiçek yağı kararı! Tarih verildi

Tarım Kredi Kooperatifleri, 135 liradan satılan TMO markalı ayçiçek yağı kampanyasının ay sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 16:01:00 -
Tarım Kredi'den ayçiçek yağı kararı! Tarih verildi

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde Aralık ayında başlayan dev ayçiçek yağı indirimi 16 - 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.

Yıl sonuna kadar devam edecek olan büyük indirime vatandaşların ilgisi oldukça fazla olurken bu süreçte kampanya detayları da araştırılıyor.

Artan gıda fiyatları sonrasında vatandaşların kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşabilmesi adına 81 ilde faaliyetlere başlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde dev indirimler geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat ile başlamıştı.

Ay başında başlayan indirimlerin ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Bilindiği üzere Tarım Kredi Marketleri'nde TMO markalı ayçiçek yağı 135 liradan satılıyor.

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