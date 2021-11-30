Tarım Kredi Market’in 574’üncü şubesi Bingöl’de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Kültür Mahallesi’ndeki marketin açılışında, bu yıl içerisinde Bingöl’de toplam 5 marketin hizmete açılacağını söyledi. Market sayısının merkezde 3’e tamamlanacağını, bu sene ayrıca Karlıova ve Solhan ilçelerinde de market açılacağını dile getiren Yılmaz, “Bu önemli bir adım. Tarım Kredi Kooperatifleri normal bir market değil, kaliteyi daha ucuza vatandaşa ulaştırmaya çalışan marketler, market zincir. Diğer taraftan da yerel üretime, tarıma, pazarlanmasına destek olan bir alt yapı. Bu sene 160 bin kilo balımızı Tarım Kredi Kooperatifi satın aldı. Gelecek sene de 300 bin kilo yani 300 ton balı daha Tarım Kredi Kooperatifleri alıp Türkiye genelindeki marketlerinde değerlendirecek, satacak” ifadelerini kullandı.