Tarım Kredi Kooperatif market indirimi var mı? Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri hangileri?

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde fiyat indirimi araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda." dedi. Bakan Kirişci'nin açıklamasına göre Et ve Süt Kurumu mağazalarında ucuz et satışları başladı. Peki Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri hangileri?

Tarım Kredi Kooperatif market ürün listesi için tıklayın