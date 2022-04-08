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Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif market indirimi var mı? Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri hangileri?
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatif market indirimi var mı? Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri hangileri?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi tarafınca Ramazan ayı boyunca yüzde 15-20 arasında indirimli ucuz et satışlarının başladığını duyurdu. Bakanın ucuz et açıklaması sonrası vatandaşlar da Tarım Kredi Kooperatif marketleri hangi ürünler indirimde? Tarım Kredi Kooperatif marketi indirim ürünleri katalogunda indirim ürünleri hangileri var? soruları da soruluyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri hangileri?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 11:37:00 -
Tarım Kredi Kooperatif market indirimi var mı? Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri hangileri?

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde fiyat indirimi araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda." dedi. Bakan Kirişci'nin açıklamasına göre Et ve Süt Kurumu mağazalarında ucuz et satışları başladı. Peki Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri hangileri?

Tarım Kredi Kooperatif market ürün listesi için tıklayın

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