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Yerel Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 09:52:00 -
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ACH 560 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeniyurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 14 tarım işçisini çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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