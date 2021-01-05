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Gündem Tarım Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
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Tarım Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Tarım Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi gören Tarım Bakanlığı işçi alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tarım Bakanlığı onlarca farklı kadro için toplam 826 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Tarım Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:39:00 -
Tarım Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz günlerde 826 kişilik daimi işçi alımı için kamuoyuna duyuruda bulunmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından işçi alımı ilanına yoğun ilgi yaşanmıştı. Onlarca farklı karo için toplam 826 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek. Adaylar birçok ilanda sertifika şartı bulunduğu için müracaatta bulunamadı ancak sertifika istemeyen kadrolara yine yoğun başvurular geldi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Tarım Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 daimi işçi alımı kurası 16 Ocak 2021 tarihi saat: 10.00 itibari ile noter huzurunda çekilecek. Buna göre her adayın ismi kura çekiminde olacak ve noter onayı ile asil, yedekler için kuraların çekilişi yapılacak. Öncü adayların kurası çekilmeden direkt mülakata alınacaklar. (Gazi, terörle mücadelede yaralanan, üzerinde devlet koruması olan vs.) aynı gün sonuçların belli olacağı tahmin ediliyor.

Sonuçlar internete ne zaman verilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı asil ve yedek listeleri belli olmasının ardından pozisyonlara göre sıralamaların yapılması ve müdürlükler tarafından da onayın verilmesinden sonra internete verilmesi öngörülüyor. Sayı fazla olduğu için açıklanma süreci bir iki gün kadar uzama ihtimali bulunuyor. Yani internette adayların 18 Ocak tarihinde sonuçlarını görebilmesi bekleniyor.

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