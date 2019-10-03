Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında dünyaya geldi. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019'da hayatını kaybetti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan usta isim, oyunculuğa Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştı. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu kaç yaşında nereli? Kurtlar Vadisi Testere Necmi kimdir? İşte detaylar...

Tarık Ünlüoğlu kimdir?

1957 doğumlu Tarık Ünlüoğlu İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

TV dizileri

1983 Kurt ve Kuzu

2001 Nasıl Evde Kaldım

2003-2004 Kurtlar Vadisi

2005-2007 Gümüş

2006 Bebeğim Adem

2007 Benden Baba Olmaz

2008 Dalgakıran

2008-2010 Benim Annem Bir Melek

2011-2013 Avrupa Avrupa

2014 Bir Yusuf Masalı

2015-günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Filmografi

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1998 Cumhuriyet

2006 Umut Adası

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 Kabadayı

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Eyyvah Eyvah 2

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel

2011 Berlin Kaplanı

2014 Eyyvah Eyvah 3

2015 Bana Masal Anlatma

2015 Kara Bela

Rol aldığı oyunlar

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2005

Taraf Tutmak : Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003

Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1997

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1996

Martı : Anton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1993

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1992

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1989

Fadik Kız : Orhan Asenal – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1988

Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1987

Sırça Biblolar : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1985

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1982

Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1981

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1980

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979

Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1978

Cimri : Moliere – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

İki Kova Su : A.E.Gredianus' – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

My Fair Lady : Alan Jay Lerner – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1973