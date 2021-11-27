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Biyografi Tarık Kesekçi kimdir? Tarık Kesekçi kaç yaşındaydı?
Biyografi

Tarık Kesekçi kimdir? Tarık Kesekçi kaç yaşındaydı?

Tarık Kesekçi hayatı | İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Tarık Kesekçi kimdir? Tarık Kesekçi kaç yaşında? Tarık Kesekçi mesleği

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:21:00 -
Tarık Kesekçi kimdir? Tarık Kesekçi kaç yaşındaydı?

27 Kasım Cumartesi sabah 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında  bir trafik kazası meydana geldi.  İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Tarık Kesekçi’nin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi olduğu öğrenildi. Peki, Tarık Kesekçi kimdir?

Tarık Kesekçi kimdir? Tarık Kesekçi kaç yaşındaydı?

Baykar Savunma Sanayi Şirketinde Uçak Mühendisi olarak görev yapan Tarık Kesekçi’nin Nevşehirli olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki mühendisin hayatıyla ilgili detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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