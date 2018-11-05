Tarık Çamdal'dan kaza açıklaması: Dedikodular doğru değil

Galatasaray forması giyen Tarık Çamdal, hakkında çıkan trafik kazası haberlerini sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı açıklama ile yalanladı. .

TARIK ÇAMDAL'DAN AÇIKLAMA

Gece saatlerinde sosyal medyadan yayılan ve içi boş dedikodularla büyüyen haberlerin doğru olmadığının bilinmesini isterim. Çok şükür, eşim de kızım da sağlıklı. Sezon başından yaşanan bu süreçle ilgili kimseye saygısızlık yapmamak ve zarar vermemmek adına tek bir açıklamada dahi yapmamış olmama rağmen, bu tür vicdansız iddiaların ortaya atılmasını hayretle ve öfkeyle karşılıyorum. Beni gözyaşlarıyla arayan Almanya'dan, İsveç'ten ve Türkiye'den aileme ulaşmaya çalışan tüm yakınlarımıza böylesi zor bir tecrübeyi yaşatanları Allah'a havale ediyor, kendilerinin dünyadaki en kutsal kurum olan "aile" ile alakalı bu tür dedikoduların ortaya atılmasının doğuracağı sonuçları düşünerek hareket etmelerini diliyorum.