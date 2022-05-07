Tarihte bugün! 7 Mayıs 1972: CHP’nin 5. Olağanüstü Kurultayı

7 Mayıs 1972: CHP’nin 5. Olağanüstü Kurultayı

CHP’nin Genel Başkanı İsmet İnönü ile partinin Genel Sekreteri Bülent Ecevit arasındaki tarihi hesaplaşma 7 Mayıs 1972 günü gerçekleşti. Olağanüstü Kurultay günü “İnönü yorgun ve hastaydı. Kulakları iyi duymuyor, gözleri iyi görmüyordu.” (Birand,1999:15)

“Paşa, Kurultaya doktor ve hemşire nezaretinde gelebilmişti. Buna rağmen sert ve kırıcı bir konuşma yaptı. Ancak cevabını almakta gecikmedi. Parti kurmaylarından Kamil Kırıkoğlu Paşayı Hünkârlıkla suçladı.”(Çavdar,2000:232)

5. Olağanüstü Kurultay öncesi iki şahıs arasındaki mücadele bir hayli sert geçmiş, sinirler gerilmiş, ağızlar bozulmuştu. İsmet Paşa, Ecevit’ten ‘Eşkıya’ diye bahsediyor, onu iki kazı güdememekle suçluyor’, bazı partililerin yakasına yapışarak ‘Bu bir maceradır. Bu adamı gerçekten Başbakan yapacak mısınız?”(Kırıkoğlu,1997:148-151-179) diye soruyordu.

“CHP’nin kurmaylarından Turan Güneş’e göre İsmet İnönü, Bülent Ecevit’i değil partiye genel başkan yapmak onun genel sekreter olmasına dahi engel olmak istemiş ancak netice alamamıştı.”(Barlas,2000:214)

Ecevit ise Milli Şef İnönü’yü 12 Mart’a destek vermesinden dolayı ‘Faşizm taşeronluğu’ ile itham ediyordu.Ecevit,tarihi CHP Kongresinde görüşünü şöyle özetlemişti: “Vereceğiniz karar şudur: Demokratik bir partinin kanunlara saygılı özgür üyeleri mi olacağız, yoksa kapı kulları mı olacağız?” (Turan,2000:58)

7 Mayıs 1999:Yargıtay C. Başsavcısı Vural Savaş’ın Fazilet Partisi’ne Kapatma Davası Açması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi hakkında açtığı kapatma davası kabul edildikten sonra, bu sefer de Fazilet Partisi’nin Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle kapatma davası açtı. Böylece 28 Şubat Darbesi yeni bir hedefine daha ulaşmış oldu.

7 Mayıs 2018: Cevat Ayhan’ın Vefatı

Cevat Ayhan, 1938 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğdu. İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Fakültede Master derecesi aldı. Eğitimini tamamlamasının ardından; Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde Yol Dairesi Mühendisi, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makine Grubu Şefi, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Muavini ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nda Genel Müdür olarak görev yaptı.

Siyasete Refah Partisi saflarında katıldı.[1] XIX., XX. ve XXI. Dönem Sakarya Milletvekilliği ile 54. Türkiye Hükûmeti'nde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptı. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 7 Mayıs 2018 tarihinde vefat etti.

7 Mayıs 2020: Danıştay Başkanlığına, Zeki Yiğit’in Seçilmesi

Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

7 Mayıs 2021: İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs Saldırılarını Başlatması

İsrail polisi, Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girerek Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İlk saldırının ardından İsrail günlerce Kudüs’ün çeşitli yerlerine ağır silahlarla saldırırken her geçen gün büyüyen olaylarda birçok sivil hayatını kaybetti.

İsrail gerçekleştirdiği saldırılarda basın mensuplarını da hedef aldı. Dünyada tepki toplayan olaylar sonrası 21 Mayıs 2021 saat 02:00’da ateşkes ilan edildi. İsrail’in Filistin saldırılarının bilançosu ise şu şekilde;66’sı çocuk 243 kişi şehit edildi. 18 hastane yıkıldı.1000’i aşkın kişi yaralandı.3 cami yıkıldı, 40’a yakın cami ağır hasar aldı.1800 ev yıkıldı, 6.800 ev ağır hasar aldı.