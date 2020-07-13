Tarihte bugün 14 Temmuz | 14 Temmuz ne günü?

1223 - II. Filip'in ölümüyle, VIII. Louis Fransa Kralı oldu.

1683 - Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Orduları, II. Viyana Kuşatması'nı başlattılar.

1700 - Osmanlı Devleti, Rusya Çarlığı ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı.

1789 - Fransızlar, Krallığa karşı ayaklandılar. Halk, Paris'te Bastille Hapishanesi'ndeki siyasi tutukluları serbest bıraktırdı.

1874 - Osmanlı dönemindeki son Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa doğdu.

1884 - Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu.

1926 - Mustafa Kemal'e yönelik "İzmir’de suikast girişimi" gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1933 - Almanya’da Naziler, muhalefet hareketlerini yasakladı.

1936 - Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda, güreşte 61 kiloda birinci geldi.

1938 - İtalya, Yahudi karşıtı Nazi modelini kabul etti.

1942 - "Atılay faciası" olarak adlandırılan olayda, "Atılay" denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er öldü.

1948 - Kapatılan Türkiye Emekçi ve Köylü Partisi lideri Dr. Şefik Hüsnü Deymer, 5 yıl hapse mahkûm edildi.

1950 - Türkiye'de Genel Af çıktı.

1958 - Irak’da darbe gerçekleştirildi. Kral II. Faysal aynı gün, Başbakan Nuri Said Paşa ise, bir gün sonra öldürüldü.

1959 - Kerkükte, üç gün üç gece süren, Türkmen katliamı başladı.

1960 - Eski Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1970 - Askerlik 20, yedek subaylık 18 aya indirildi.

1971 - Kültür Bakanlığı kuruldu ve ilk Bakan Talat Halman.

1971 - Türk asker ve siyasetçi, Atatürk'ün yakın arkadaşı Ali Kılıç öldü.

1982 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ve İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten istifa etti. Özal’ın yerine Sermet Refik Pasin, Erdem’in yerine Adnan Başer Kafaoğlu ve Tüten’in yerine de Ahmet Samsunlu atandı.

1983 - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği’nde görevli Dursun Aksoy, silahlı saldırıda öldürüldü. Olayı, üç ayrı Ermeni örgütü üstlendi.

1987 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu.

1993 - Anayasa Mahkemesi, Halkın Emek Partisi’nin (HEP) faaliyetlerinin “Anayasa ile Siyasi Partiler Yasası’na aykırı” olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

1994 - ANAP’ın, Başbakan Tansu Çiller hakkında mal varlığını araştırma önergesi Meclis’te reddedildi.

2001 - İlk Türk kadın ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk Rum foto muhabiri Eleni Küreman hayatını kaybetti.

2003 - ABD Hükümeti, üzerinde UFO teorileri de üretilmiş olan "51. Bölge"nin varlığını kabul etti.