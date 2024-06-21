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Gündem Tarihin hiçbir döneminde böylesi yok! Ekmeğe göz diken Ekrem
Gündem

Tarihin hiçbir döneminde böylesi yok! Ekmeğe göz diken Ekrem

Yeniakit Publisher
2024-06-21 09:50:00 -
Tarihin hiçbir döneminde böylesi yok! Ekmeğe göz diken Ekrem

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Ekrem yine Ekrem.. Ekmeğe göz diken Ekrem!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ekremciler bize akıl veriyorlardı:

“Elektrik zamlanmasın. Ekrem de halk ekmek için zam yapmasın.”

Son süreçte, elektrik zamlandı mı ki, halk ekmeği dün 8 TL’ye fiyatını çıkardı?

Daha vahimini söyleyeyim..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarihde ne zaman, fırında satılan ekmeğin, sadece % 20 ucuzuna halk ekmek fiyatı belirlendi..

Şöyle eşeleyin..

Fırında, 10 TL olan ekmek..

Ekrem’in belediye iştirakinde, 8 TL..

AK Partili belediye döneminde gösterin. Milli Görüş çizgisinde bir başkanın yönetiminde, piyasada satılan ekmeğin sadece % 20 ucuzuna ekmeğin satıldığını gösterin..

Piyasadaki fiyatın % 30, % 35, %40 ucuzuna satılırdı, halk ekmek..

Şimdi, % 20’ye kadar indik.

Hani bazı marketler, bile 8 TL’den ekmek satıyor da..

O tartışmaya hiç girmiyorum..

Sonra bakıyoruz, bu Ekrem, “1 milyon aileye et bağışında aracılık ettik” diyor..

Keşke, 1 milyon aileye o bahsettiğiniz kurban eti bağışında aracılık etmeseydiniz de, vatandaşın ekmeğine göz dikmeseydiniz..

Bir yandan 1 milyon ailenin evine et girmiş oldu” diyorsunuz.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Kurucudan bu yana chp şer kafası ve yapısı sapıktır.

Asi

Az yapmış en az 100tl yapacaktiki
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