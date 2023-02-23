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Olympiakos'la sözleşmesini fesheden Marcelo, Beşiktaş'la görüşüyor. Sol bek arayışında olan Siyah-Beyazlılar, bonservissiz olan ve yüksek maaş talebinde bulunmayan Brezilyalı yıldızla 6 aylık mukavele imzalamayı düşünüyor. Kazanmadık kupa bırakmayan 34 yaşındaki futbolcu, gelmiş geçmiş en iyi sol bek olarak gösteriliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 20:57:00 -
Tarihin en iyisi Süper Lig ekibine bedavaya gelecek

Sol bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Marcelo transferi. Olympiakos'la mukavelesini fesheden 34 yaşındaki Brezilyalı sol bekin temsilcisi, Siyah-Beyazlılar'la görüşüyor.

Bonservisi yok

Yunan ekibi ile yolları ayıran yıldız futbolcunun bonservisinin olmaması, Beşiktaş için iştah kabartan bir unsur. Siyah-Beyazlılar, Marcelo'nun yaşını da göz önünde bulunarak 6 aylık sözleşme üstünde duruyor.

Marcelo'nun talebi 2 yıllık sözleşme

Kariyerini Avrupa'da devam ettirmek isteyen Marcelo'nun talebi ise 2 yıllık sözleşme. Siyah-Beyazlılar bu süreye sıcak bakmıyor. Taraflar orta yolu bulursa 34 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

10 maçta 3 gol attı

Olympiakos formasıyla 10 maça çıkan Marcelo, 3 kez gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı futbolcu Real Madrid ile 5 Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Tarihin en iyisi olarak gösteriliyor

Kariyerinin son demlerini geçiren yıldız isim, Roberto Carlos ile tarihin gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com

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