Tarihin en büyük yangınının yaraları sarılıyor
Bolu'da tarihin en büyük orman yangınının yaraları sarılmaya çalışılıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tarihin-en-buyuk-yangininin-yaralari-sariliyor-91942
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Resmen akın ettik: Yunanistan'ı ziyaret eden Türklerin sayısı açıklandı!
Bolu'da tarihin en büyük orman yangınının yaraları sarılmaya çalışılıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tarihin-en-buyuk-yangininin-yaralari-sariliyor-91942
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23