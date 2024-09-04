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Yaşam Tarihin en büyük yangınının yaraları sarılıyor
Yaşam

Tarihin en büyük yangınının yaraları sarılıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-04 21:14:00 -
Tarihin en büyük yangınının yaraları sarılıyor

Bolu'da tarihin en büyük orman yangınının yaraları sarılmaya çalışılıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tarihin-en-buyuk-yangininin-yaralari-sariliyor-91942

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