Tarihin en büyük veri sızıntısı! Gerçek durumunu takip ederek tahmin eden isim 'Türkiye'ninkiler de var' dedi!

Yaşanan veri sızıntılarına bir yenisi daha eklendi. Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu LinkedIn, Telegram, Deezer ve daha birçok sosyal medya ve mesajlaşma uygulamasından toplamda 26.000.000.000 (26 MİLYAR) kişisel verinin sızdırıldığının tespit edildiğini açıkladı. Çahmutoğlu, “Veri sızdırılan ülkeler arasında Türkiye’de var” diyerek, vatandaşların verilerini ele geçirilip geçirilmediğinin kontrol edilebileceği web siteleri önerdi.

VERİTABANI KEŞFEDİLDİ

Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, “Dikkat! Dünya tarihinin en büyük veri sızıntısı yaşandı! Verileri sızdırılan ülkeler arasında Türkiye de var. Twitter (X), LinkedIn, Telegram, Deezer ve daha birçok sosyal medya ve mesajlaşma uygulamasından toplamda 26.000.000.000 (26 milyar) kişisel verinin sızdırıldığı tespit edilmiş. Tarihinin en büyüğü olarak nitelendirilen olayda sızdırılan verilerin toplam boyutu ise 12 terabayttan fazla. Siber güvenlik araştırmacıları 26 milyar veri kaydı içeren bir veritabanı keşfettiler” dedi.

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Dünya tarihinin en büyük veri sızıntısı yaşandı! Verileri sızdırılan ülkeler arasında Türkiye de var” diyerek duyurdu.

VERİ KOMİSYONCULARI İŞ BAŞINDA

Siber Güvenlik Uzmanı Çahmutoğlu “Söz konusu keşifte yer alan veri setinin tek bir veri ihlalinden değil, birden fazla ihlalin bir derlemesinden oluştuğu değerlendiriliyor. Bu veritabanını yöneten kişi ya da kişilerin kötü niyetli bir siber suçlu veya veri komisyoncusu (broker) olduğuna inanılıyor” açıklamasını yaptı.

PAROLANIZI DEĞİŞTİRİN

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ersin Çahmutoğlu, Türkiye’de son zamanlarda artan sosyal medya hesabı ele geçirmelerin ve siber dolandırıcılık gibi suçlarda bu veri ihlalinin etkisinin büyük olduğunu düşündüğünü belirterek, etkilendiğini düşünen herkesin parolalarını değiştirmesini önerdi.

KONTROL EDEBİLECEĞİNİZ SİTELER

Çahmutoğlu, sızdırılan verileri içerisinde vatandaşların kişisel verilerinin olup olmadığını malwarebytes, cybernews ve haveibeenpwned web sitelerinden e-posta ve telefon numaraları ile kontrol edebileceğini söyledi. (patronlardunyasi)