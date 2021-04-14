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Dünya Tarihin en büyük dolandırıcısı: ABD'nin 'Sülün Osman'ı öldü
Dünya

Tarihin en büyük dolandırıcısı: ABD'nin 'Sülün Osman'ı öldü

ABD'nin en büyük mali dolandırıcısı olarak bilinen Bernie Madoff'un fedaral hapishanede 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edilmişti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 19:44:00 - 2021-04-14 20:25:47
Tarihin en büyük dolandırıcısı: ABD'nin 'Sülün Osman'ı öldü

Amerikan basını, dünyanın en büyük saadet zinciri şebekesini kurarak dolandırıcılık yapan Bernie Madoff'un 82 yaşında hapishanede öldüğünü aktardı. Bernie Madoff'un Kuzey Carolina, Butner'daki Federal Tıp Merkezinde doğal nedenlerden hayatını kaybettiği bildirildi.

Binlerce kişiyi dolar dolandırmıştı

Avukatları geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle Madoff"u hapisten çıkarmak için dava açarken, mahkeme talebi reddetmişti. Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edildi. Mahkeme tarafından atanan kayyum, yatırımcıların Madoff'un işine yatırdığı tahmini 17,5 milyar dolardan 13 milyarını geri almıştı.

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