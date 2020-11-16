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Aktüel Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangın
Aktüel

Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangın

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:56:01 -
Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangın

İSTANBUL (AA) - Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma sürerken, cami çevresindeki güvenlik önlemleri de devam ediyor.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen cumhuriyet savcısı incelemelerde bulunmak üzere görevli bilirkişiyle camiye geldi. Bir süre camide kalan heyet, incelemelerinin ardından camiden ayrıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğünden yetkililerin de inceleme yapmak üzere camiye geldiği öğrenildi.

Öte yandan caminin bulunduğu sokağının girişi güvenlik amaçlı demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekiplerinin de buradaki bekleyişi sürüyor.

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