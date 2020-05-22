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Tarihi Üsküdar Çarşısı'nda Kovid-19 tedbirleri denetleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:31:47 -
Tarihi Üsküdar Çarşısı'nda Kovid-19 tedbirleri denetleniyor

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, tarihi Üsküdar Çarşısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk oluşmasını önlemek için tedbirler aldı.

Tarihi çarşının giriş ve çıkış noktalarında önlem alan Zabıta ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve yoğunluğun önlenmesi için çarşıya girişleri kontrollü sağlıyor.

Çarşı girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske veren ekipler ayrıca ateş ölçümü yapıyor.

Zabıta ekipleri, çarşıda vatandaş ve esnafa sosyal mesafeye uyulmasına ilişkin uyarıda bulunuyor.

Ekipler, çarşıda yoğunluk artınca da girişleri bir süreliğine durduruyor.

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