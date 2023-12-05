Tarihi seviyeler "tarih" mi olacak? Altın fiyatlarında oynak döneme girildi

Gram altın serbest piyasada 1893 seviyelerinde çeyrek altın ise 3.102 lira seviyesinde seyrediyor.1900 bandı psikolojik eşik olarak görülürken oynak hareketliliğin devam etmesi beklenebilir. Ons Altın ve Ons Gümüşte yatay pozitif fiyatlama, Petrolde ise düşüş görüldüğüne dikkati çeken serbest piyasa uzmanları altındaki oynak hareketliliğe karşı da uyarılarda bulunuyorlar.

Tarihi seviyeyi görmüştü

Ons altın hafta başında tarihi zirvelerini geçerek yeni zirve seviyesi olarak 2145 dolara kadar yükseldikten sonra gün içinde 2020 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bugün daha yatay ve 2050 dolar altında destek bulmaya çalışan bir görünüm olabilir. Küresel piyasalarda PMI verileri takip edilirken İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2045 dolar seviyesi üzerinde 2050 dolar ile 2055 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Gram altındaki bant hareketi nasıl?

Gram altın özellikle kur tarafında yaşanan yatay fiyatlamanın etkisi ile ons altında yaşanan dalgalanmaların etkisinin daha fazla yaşandığı bir dönemden geçiyor. Bu nedenle bugün de kurda yatay fiyatlama beklentimiz ile birlikte dün ons altında yaşanan dalgalanmanın sonrasında yatay yukarı yönlü yükseliş arayışında olan bir ons altın görülebilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1905TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Gram altın serbest piyasada 1893 seviyelerinde çeyrek altın ise 3.102 lira seviyesinde seyrediyor.