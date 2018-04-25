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Tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı

Bizans İmparatorluğu döneminde yapılan Şerefiye Sarnıcı'nın restorasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:49
Tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "okuduğumuz zaman göremediğimiz İstanbul'un, yeniden yaşanmaya başlandığını" söyledi.

"İstanbul, bin 600 yıllık ve çok nadide, gürültüsüz, gösteriş olmadan ama aslında ağırbaşlı ve vakur bir tanıtımla hizmete açılan önemli bir eseri, sarnıcı bugün yeniden kazanıyor."

Şahin, Şerefiye Sarnıcı için "Osmanlı Devleti'nin koruyup, teknik ve mimari olarak nasıl zenginleştirildiğini gösteren en iyi eserlerden birisi" dedi.

"Sarnıç, başkalarının elinde olsaydı yıkılıp başka bir hale getirilmiş olabilirdi. Bugün ise Bizans ve Bizans öncesi değerlerin bu topraklarda hala ayakta kalıyor olması, bizim millet ve devlet olarak olarak övüncümüzdür. Biz hiçbir zaman hiçbir medeniyetin düşmanlığını yapmamış ve onların izlerinin silinmesine dair bir körlük içerisine girmemişizdir. Hem onları yaşatmış, onlardan ilham alarak yeni eserler yapmışız, hem de kendi özgün medeniyetimizi oluşturmuşuz. Bu topraklarda oluşturulan medeniyet aslında mecz edilmiş bir medeniyettir ama bu millet, bunu kendine o kadar güvenerek gerçekleştirmiş ki baktığınız da Anadolu ve İstanbul'a kültür ve medeniyet mührünü nakşetmiştir."

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, bir tarihi eserin daha ziyaretçilere sunulmasının gurununu yaşadığını söyledi.

"İstanbul'da daha önce gezip gördüğümüz sarnıçlarımız var. Yerebatan Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı'ndan sonra şimdi de Şerefiye Sarnıcımız olmuştur."

Uysal, Şerefiye Sarnıcı'nın, İstanbul'un ne kadar büyük bir medeniyete ev sahipliği yaptığının kanıtı olduğunu anlattı.

"Şimdi İstanbul'un su probleminden bahsetmiyoruz. Günümüzde İstanbul'un nüfusu yaklaşık 15 milyon olmasına rağmen, su sorununun çözülmüş olması bize bir sevinç ve gurur kaynağıdır."

Şerefiye Sarnıcı'nın Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde, 428-443 yılları arasında inşa edildiği biliniyor.

Bu tarihi sarnıcı, İstanbul kültürünün bir parçası haline getirmek için restorasyon çalışmaları yapıldı.

Fatih Piyer Loti Caddesi üzerinde bulunan sarnıcın açılışında, İranlı sanatçı Ahmet Nejat'ın "Hiç Hali" isimli sergisi, altın renkli küre ve küreyi çevreleyen "Aşk ve Hiç" yazısı, Mevlana Celalettin-i Rumi'nin şiirlerinden oluşan ses tasarımı ve suya yansıtılan kelimeler ziyaretçilere sunuldu.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan sarnıç kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Sarnıcı ziyaret etmek isteyenler yaşlı, engelli ve çocuklu aileler için özel bir asansör de var.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:49
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  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. İran
  5. Vasip Şahin
  6. Uysal
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  8. Şerefiye

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