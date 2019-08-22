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Tarihi sarnıçlar bilim buluşmasına ev sahipliği yaptı

Gençlere bilim tutkusu aşılamak amacıyla düzenlenen ‘Bilim Virüsü’ adlı etkinlik, Dara Antik Kenti’nde gerçekleşti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:16
Tarihi sarnıçlar bilim buluşmasına ev sahipliği yaptı

Gençlere bilim tutkusu aşılamak amacıyla düzenlenen ‘Bilim Virüsü’ adlı etkinlik, Dara Antik Kenti’nde gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu’daki ilk ‘Bilim Virüsü’ buluşmasına Mardin ve çevre illerden 100’ü aşkın lise ve üniversite öğrencisi katıldı.


Dara Antik Kenti’nde düzenlenen ‘Bilim Virüsü’ adlı etkinlikte, dünyanın sayılı fütüristleri arasında gösterilen M-Gen kurucusu Ufuk Tarhan, yeni nesil mimar Burçin Gürbüz, girişimci Enis Erdem Yurdatapan ve Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik, Bilim Virüsü Mardin temsilcisi Fatma Dilan Güneş’in açılış konuşması ile başladı.


Etkinlikte konuşan Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık, çalışmanın 2017 yılında kurulduğunu söyledi. Yücebıyık, “Bilim Virüsü, yeni nesil öğrenme programları ve ilham veren bilim buluşmaları ile gençler arasında bilim tutkusunun, bilimsel düşünme alışkanlığının yayılması için çalışıyor. Düzenli olarak bilim atölyeleri kurduk. Fizik temel bilimler, 21. yüzyıl becerini geliştirecek atölyeler yer alıyor. Tamamı ücretsiz eğitimler veriyoruz. Bu tür buluşmalar ile Türkiye’nin dört bir yanında bilimle bu atölyelerle gençlere buluşmayı hedefliyoruz. İstanbul ve Bursa’dan sonra Bilim Virüsü’nü Mardin’e taşımak bize büyük heyecan verdi. Gördüğümüz yoğun ilgi, Türkiye çapına yaymayı planladığımız Bilim Virüsü buluşmaları için bizi yüreklendirdi” dedi.


Dünyanın sayılı fütüristleri arasında gösterilen M-Gen kurucusu Ufuk Tarhan da, geleceğin cesurları, paylaşımcıları ve "tek yol bilim" diye ilerleyenleri sevdiğini söyledi.


Enis Erdem Yurdatapan ise, başarılı bir girişimci olma konusunda sunum gerçekleştirdi.


Bilim Virüsü buluşmasına katılan öğrenciler, etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, tarihinde bilime ev sahipliği yapan bu otantik alanda yeniden bilimin konuşulmasının çok gurur verici olacağını dile getirdiler.


Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden olan 2 bin 500 yıllık Dara Antik Kenti’nde düzenlenen Bilim Virüsü Mardin Buluşması’nda ayrıca astronomi, sanal gerçeklik, arkeoloji ve girişimcilik atölyeleri öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:16
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