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Tarihi sarnıç gün yüzüne çıkıyor

İstanbul’un 1590 yıllık tarihe sahip gizemli sarnıçlarından Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasından sonra ziyarete açılacak

20 Nisan 2018 Cuma 14:40
Tarihi sarnıç gün yüzüne çıkıyor

Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları arasında inşa edilen, Yerebatan Sarnıcı’ndan 100 yıl daha yaşlı Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından 24 Nisan Salı günü ziyarete açılacak.

Fatih Piyer Loti Caddesi üzerinde bulunan sarnıcın açılışı, İranlı sanatçı Ahmet Nejat’ın ‘Hiç Hali’ sergisi, altın renkli küre ve küreyi çevreleyen Aşk ve Hiç yazısı, Mevlana’nın şiirlerinden oluşan ses tasarımı ve suya yansıtılacak kelimelerle görsel şölene dönüştürülecek.

24 NİSAN'DA ZİYARETE AÇILIYOR

1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı’nın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950’li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesi’nin eski binası yer alıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında Eminönü Belediyesi’nin eski binasının yıkımı gerçekleştirildi ve restorasyon çalışması başlatıldı.

İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 8 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı. 24 Nisan Salı günü ziyarete açılacak Şerefiye Sarnıcı’nda çeşitli kültür sanat etkinliklerinin de düzenleneceği açıklandı.

Şerefiye sarnıcı gün yüzüne çıkıyor

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:40
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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