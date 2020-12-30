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Aktüel Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde tadilatı süren 2 katlı ev yandı
Aktüel

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde tadilatı süren 2 katlı ev yandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:34:45 -
Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde tadilatı süren 2 katlı ev yandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Paşa Mahallesi'nde tadilatı devam eden 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri sevk edildi.

Alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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