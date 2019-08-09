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Tarihi mahalle turizme kazandırılıyor

Amasya Valiliği tarafından tarihi mahalle Sofular'ın turizme kazandırılması için cadde ve kaldırımlardaki beton ve asfalt sökülerek, doğal dokuya uygun malzeme kullanıldı- Vali Osman Varol:"Bu bölgeyi yeni destinasyonumuz, yeni rotamız, yeni genişleme alanımız olarak kabul ettik"

09 Ağustos 2019 Cuma 15:08
Tarihi mahalle turizme kazandırılıyor

AMASYA (AA) - Amasya Valiliği tarafından uygulanan "Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası: Sofular" projesi kapsamında, Sofular Mahallesi'ndeki cadde ve kaldırımlar geleneksel kent dokusuna uygun şekilde yenilendi.

Sofular Mahallesi'nde yer alan Saraydüzü Caddesi ve Pirler Sokağı'ndaki asfalt ve beton yol ile kaldırımlar sökülerek, tarihi dokuya uygun bazalt taş kaplama döşendi.

Çalışmaların sona erdiği alanda incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, planlanan projelerin tamamlanmasıyla mahallenin bir turizm cazibe merkezi olacağına inandığını söyledi.

Geleneksel Osmanlı evlerinin yoğun bulunduğu ve kadim şehrin ruhunu oluşturan çok önemli mahallelerinden biri olan Sofular Mahallesi'nin Çilehane, Pir İlyas ve Hamdullah Efendi türbeleriyle birlikte manevi olarak da inanç turizmi merkezlerinden olmaya aday olduğunu anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Meydandan başlayarak tarihi mahalleye girdiğimiz andan itibaren yolları tamamen Arnavut kaldırımına çevirdik. O dönemin güzel görüntüsünü yansıtacak şekilde düzenledik. Ayrıca hat üzerindeki aydınlatma armatürlerini değiştirdik. Yapılarla eski görüntüsünü muhafaza eden sokağımızda yerdeki kaplamayla birlikte bunu bütünlemiş olduk. Burada oluşacak turizm hareketiyle bölgede gelir kaynağı oluşmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca nihai hedefimiz olan turistlerin Amasya'da daha uzun süre kalmasını, daha uzun süre vakit geçirmesini sağlayacak yeni aktivite alanları oluşturmaktır. Bu kapsamda bu bölgeyi yeni destinasyonumuz, yeni rotamız, yeni genişleme alanımız olarak kabul ettik. Bu çalışmalar daha genişleyecek."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:08
  1. "Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası
  2. Amasya
  3. proje
  4. Sofular

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