Dünya

Tarihi kuraklık: İran yağmuru İHA’larla çağırıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarihi kuraklık: İran yağmuru İHA’larla çağırıyor

Yağışların kritik seviyelere düşmesiyle su krizi yaşayan İran, kuraklıkla mücadelede insansız hava araçları ile bulut aşılama ve deniz suyu arıtma gibi yöntemlere yöneldi.

İran Meteoroloji Kurumu, 2025 sonbaharını ‘son 60 yılın en kurak dönemi’ olarak tanımladı. Ülkede başkent Tahran dahil 20 ilde neredeyse hiç yağmur yağmadı. İran’ın genelinde de son beş yıldır yağış miktarları ciddi oranda azaldı.

Meteoroloji kurumları, bu yıl Tahran’da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu açıkladı. İlkbahar ve yazda da neredeyse hiç yağmur yağmaması barajlardaki rezervlerin epey azalmasına yol açtı.

Hükümet kuraklığa çözüm arayışında. Ülkede bir yandan iklim mühendisliği çalışmaları yapılıyor, diğer taraftansa deniz suyu arıtılıyor.

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, operasyonların boyutu ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Ülkede bulut aşılama operasyonlarının artık daha sistematik, bilimsel ve veri temelli bir şekilde yapıldığını söyledi.

Aliabadi, “Şu anda gübreleme çalışmaları hedefli, bilimsel ve veri odaklı bir şekilde yaygınlaştırıldı ve son su yılında ülkenin 31 eyaletinde bu kapsamda 61 dron operasyonu yapıldı” dedi.

İranlı bakan, bulut aşılama operasyonlarının özellikle Urumiye Gölü, Zayende Rud, Tahran, Elburz, Fars ve Horasan bölgelerinde yoğunlaştığını belirtti.

BULUT AŞILAMA NASIL YAPILIR?

Bulut aşılama, nemli bulutlara gümüş iyodür, tuz (sodyum klorür) veya kuru buz gibi maddeler verilerek bulut içindeki su damlacıklarının büyümesinin sağlanması ve yağışın artırılması tekniği.

İHA’lar bu maddeleri bulutun uygun noktasına çok daha hassas şekilde bırakabildiği için ülkeler son yıllarda bu yöntemi daha fazla kullanıyor.

