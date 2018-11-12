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Tarihi köprü yanında hasmını silahla vurdu

Kastamonu'da bir şahıs, tarihi Nasrullah Köprüsü yanında, çevresindeki kalabalığa aldırmadan hasmını silahla vurarak yaraladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:27
Tarihi köprü yanında hasmını silahla vurdu

Kastamonu’nun en işlek caddesi üzerinde kalabalığa aldırmayan şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı. 

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Plevne Caddesi üzerinde tarihi Nasrullah Köprüsü yanında daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.Y. ile A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.Y., yanında bulundurduğu silahla husumetli olduğu A.S.’yi yaraladı. Yaralanan A.S. yerel yığıldı. Olay mahalline yakın polislerin kısa sürede müdahale ettiği kavgada N.Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Yaralanan A.S. ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi

A.S.’nin yaralandığı haber alan yakınları, olay yerine geldiğinde sinir krizleri geçirdi. A.S.’nin yakınlarını ise yine emniyet güçleri sakinleştirdi.

Olayın ardından çok sayıda meraklı vatandaş, köprünün üzerinde ve yanında kalabalık oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:27
  1. Tarihi köprü yanında hasmını silahla vurdu
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