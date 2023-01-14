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Kültür - Sanat Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu
Kültür - Sanat

Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Cambridge Üniversitesindeki Modern Devlet Araştırma Kurumu işbirliğinde oluşturulan Mısır-İngiliz ortak ekibi, Luksor'da yürüttüğü kazılar sırasında daha önce bilinmeyen bir firavun mezarı keşfetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 22:58:00 - 2023-01-15 00:03:59
Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri "Bu keşfin önemi, şu ana kadar mezarda ele geçen ilk delillerin, mezarın Thutmose döneminden kalma olabileceğinden kaynaklanmaktadır." dedi.

İngiliz arkeoloji ekibi başkanı Piers Lutherland, "Keşfedilen mezar, I. Thutmose dönemindeki kraliyet eşlerinden veya prenseslerinden birine ait olabilir ve bunların çok büyük bir kısmı şimdiye kadar ortaya çıkarılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Keşfin bulunduğu arkeolojik alanı denetleyen bir hükümet yetkilisi olan Muhsin Kamil, ortaya çıkarılan mezarın eski dönemlerde meydana gelen sel baskınları sonucu kötü bir durumda olduğunu kaydetti.

3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı bulundu!

Mısır ekibi başkanı Fethi Yasin de ekibin kazıların ve tüm mezarlığın arkeolojik belgelemesini sürdüreceğini, bunun da mezarlığın mimari planlamasının ve sanatsal unsurlarının daha net bir şekilde ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Firavun I. Thutmose, Antik Mısır'ın 18. Hanedanlığı dönemine hüküm sürdü.

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