Tarihi Karadede Panayırı 1 Eylül’de

Samsun’un Bafra ilçesinde 300 yıllık geçmişi ile dünya kültür mirası adayı olan Türkiye’nin en büyük panayırlarından "Tarihi Karadede Panayırı" gün sayıyor.

1 Eylül 2019 Pazar günü ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Gökçeağaç Mahallesi’nde düzenlenecek olan tarihi panayıra en az 30 bin kişinin katılması bekleniyor.

31 Ağustos 2019 cumartesi günü öğleden sonra başlayan panayır 1 Eylül Pazar akşamı sona erecek. Panayır süresince isteyen cumartesi akşamı çadır kurup alanda kamp yapabilecek. Her yıl 25 bin civarı katılım olan panayırda bu yıl katılım sayısının 30 bini geçmesi bekleniyor.

Panayır süresince Güllü, Osman Öztekin, Aylin gibi ünlü sanatçılar konser verecek. Alışveriş pazarı da kurulan panayır alanında terlikten traktöre her şeyi bulmak mümkün olacak. Panayır kapsamında ayrıca lunapark gibi eğlence yerleri de kurulacak. Okçuluktan bisiklete, havacılık gösterilerinden yarışmalara kadar birçok etkinliğin yapılacağı Karadede Panayırı’nın bu sene oldukça renkli geçmesi bekleniyor.

Hazırlıklarımız bitmek üzere olduğunu söyleyen GÖKDER Başkanı Turgut Demir, ”Karadede Panayırı GÖKDER’in himayesinde imece usulü düzenlenen bir panayır. Güzel bir panayır olması vatandaşlarımızın rahat ve keyifli zaman geçirmeleri için hazırlıklarımız büyük oranda tamam. Ancak her hangi bir eksikliğe meydan vermemek için gerek resmi kurumlarımız ve belediyelerimiz gerekse de sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarımız panayır bitene dek sürecek. Bu yıl oldukça kalabalık bir katılım bekliyoruz, bunu da esnaf ve firmaların panayıra olan taleplerinden anlayabiliyoruz. Henüz panayıra 2 hafta olmasına rağmen stant alanlarının büyük bir kısmı şimdiden doldu" dedi.