Tarihi itiraf geldi: İsveç bin pişman, keşke izin vermeseydik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi.



İsveç, NATO vizesi alamamasının sonuçlarını değerlendirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın onay sürecini başlatmasına ilişkin, "İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken İsveç dışarıda kalacaktır." dedi.

Yaşanan tüm bu gelişmeler İsveç ve Finlandiya basınında geniş yer buldu.

“ORTAK YOLLAR FARKLILAŞACAK”

Finlandiya'nın günlük gazetesi Aamulehti Aamulehti dünkü toplantıya ilişkin haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini parlamentoda onaylama sürecine başlayacağını duyurmasıyla tarihi ve büyük bir adım attı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in sürecini beklemede bıraktığını belirten gazete bu noktadan sonra Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya yönelik ortak yollarının farklılaşacağına dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSVEÇ GERİDE KALDI

Etelä-Suomen Sanomat gazetesi de üyelik süreci ile ilgili haberi "Finlandiya'nın NATO yolu açıldı, ancak İsveç geride kaldı" başlığı ile duyurdu. Gazete Finlandiya ve İsveç'in NATO yollarının ayrılmasının bir güvenlik sorunu olduğunu öne sürerek "Finlandiya ve İsveç'in üyelik yollarındaki ayrılık kötü bir haber" ifadesini kullandı.

SOĞUK DUŞ

Svenska Dagbladet Haber sitesi, Erdoğan'ın mesajının İsveç için 'soğuk duş' olduğunu belirterek İsveç'in NATO üyeliğinin gecikebileceğini itiraf etti.

İsveç Televizyonu SVT de benzer bir itirafta bulunarak Türkiye'nin kararının, İsveç ve Finlandiya'nın işbirliğinin ayrılması anlamına geldiğini vurguladı. Haberinde Profesör Kjell Engelbrekt'in açıklamalarına yer veren SVT, "NATO üyeliği bir yıla kadar ertelenirse, İsveç güvenlik politikasının büyük bir bölümünü yeniden düzenlemek zorunda kalabilir." ifadelerini kullandı.

“SAĞCI PARTİLER BİLE PİŞMAN…”

Dagens Nyheter gazetesi üyelik sürecine ilişkin bir analizinde "İsveç, Erdoğan'ın bekleme odasında yalnız kaldı" ifadelerini kullandı.

Thomas Ramberg imzalı analizde "Sağcı partilerin bile pişmanlık duyduğu görülüyor. İsveç'in, Kuran-ı Kerim'i yakmayı ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olarak savunması artık NATO üyeliğinin önünde duruyor. Artık üyelik için İsveç'in uyum sağlaması gerektiğini biliyoruz." sözleri dikkat çekti.