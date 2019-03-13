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Tarihi ilkokul restore edildi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesindeki 93 yıllık tarihi ilkokul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya İl Özel İdaresi ve Naşa Belediyesi işbirliği ile restore ediliyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:49
Tarihi ilkokul restore edildi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesindeki 93 yıllık tarihi ilkokul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya İl Özel İdaresi ve Naşa Belediyesi işbirliği ile restore ediliyor. 2 yıl önce 571 milyon 497 bin 096 TL ihale bedeli ile güçlendirme ve onarımı başlatılan 2 katlı ve 5 derslikli tarihi ilkokulun, restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra kent müzesi, kütüphane, Millet kıraathanesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması planlanıyor.

1960’lı yıllarda 5 yıl eğitim gördüğü ilkokulun restorasyon çalışmalarını görmeye gelenAhmet Çakmak, “Yapılan işlemlerden fevkalade güzel sonuçlar çıktığını gördük. Okulumuz Simav’da Cumhuriyet dönemi ilkokullarından birisidir. 1926 yılında eğitim öğretime başlamıştır. O günden bu güne birkaç defa onarımı yapıldı. Son olarak çok geniş kapsamlı bir şekilde tepeden tırnağa yenilenerek, bir hizmet ve kültür evi olarak kasabamıza kazandıranlara çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Naşa beldesi sakinlerinden Halil Nayır, “Okulumuz atıl durumda olmasından dolayı yapılan restorasyon çalışmaları sonunda, önemli bir hizmet alanına kavuşmuştur. Bundan dolayı hizmeti geçenlere. Belediye başkanımıza ve büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Naşa beldesinde yaşayan İbrahim Yavuz, "Kültür Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Belediyemizin katkılarıyla okulumuz restore edildi. Bizler bundan dolayı çok sevinçliyiz. Tarihi ilkokulumuzu, Belediyemizin sosyal hizmetlerinde ve kültür merkezi olarak kullanmak istiyoruz. Yapımında katkı sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:49
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