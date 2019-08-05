0553 313 94 23

Tarihi hastanenin restorasyonu için eski fotoğraf çağrısı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Güzel, ilçedeki tarihi Pertevniyal Hastanesinin restorasyonu için eski belge ve fotoğrafa sahip olanların bunları kendilerine ulaştırmalarını istedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:16
Tarihi hastanenin restorasyonu için eski fotoğraf çağrısı

Doç. Dr. Eylem Güzel, Cumhuriyet Döneminde yapılan ilk 10 hastaneden biri olan Pertevniyal Hastanesinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, BANÜ'ye devredilen yapıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Hastanenin, Bandırma'da erken Cumhuriyet Döneminde inşa edilip ayakta kalan nadir örneklerden biri olduğunu aktaran Güzel, "Bina, inşa edildiği dönemin mimari karakterini yansıtması ve ilçenin son 90 yıllık tarihine tanıklık etmesi sebebiyle büyük önem taşıyor. Bandırma tarihi açısından bu hastane yapısının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, ivedilikle üzerinde durulması gereken bir konu. Bu konuya, BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir hocamız da özellikle önem veriyor ve bunun gerçekleştirilmesi için bizleri yönlendiriyor." dedi.

Pertevniyal Hastanesiyle ilgili elinde bilgi, belge ve eski fotoğraf bulunanlardan bunları kendilerine ulaştırmalarını istediklerini belirten Güzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapının dış ve özellikle de iç mekanlarından çekilmiş olan fotoğraflar bizlere faydalı olacaktır. Bu fotoğrafların belgesel nitelikte olması gerekmemektedir. Yapıda gerçekleşen bir anma töreni ya da hastane ziyareti sırasında çekilmiş herhangi bir fotoğraf da olabilir. Bizlere ulaştırılan belge ve fotoğrafların birer kopyası alınacak, orijinal belge iade edilecektir. Elde edilen bu belgelerle yapının özgün durumu hakkında daha fazla bilgi edinilecektir. Bu da elbette restorasyonun daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracaktır. Fotoğrafları ulaştırmak isteyenler '02667170117' numaralı telefonu arayarak, Sanat Tarihi Bölümü ile iletişime geçebilir."

Binanın röleve çalışmalarının yapıldığını kaydeden Güzel, "Yaptığımız bu çalışma ile zaten alanlarında uzman olan mimarlarımızın eli daha da güçlenecek ve aslına uygun şekilde bir restorasyon projesi hazırlanacak. Erken Cumhuriyet Dönemi mimari özelliğini yansıtan yapının ön ve arka cephesine 1950'li yıllardan sonra yapılan ek binalar ile bu binaları birbirine bağlayan eklemelerin yapının orijinalliğini bozduğunu söylemek mümkün. Çalışma, öncelikle Pertevniyal Bandırma Devlet Hastanesinin mimari özelliklerinin belirtilmesini ve sonraki dönemlerde yapılan ve özgün mimari kimliğini bozan uygulamalardan arındırılmasını içermektedir." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    2. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    3. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    4. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    5. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    6. El uyuşmasının nedenleri
    7. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    8. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    9. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    10. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    11. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    12. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    13. Rusya'da askeri birlikte patlama
    14. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    15. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    16. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    17. 11. Büyükelçiler Konferansı
    18. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    19. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    20. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    21. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    22. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    24. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    25. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    26. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    27. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    28. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    29. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    30. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı