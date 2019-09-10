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Tarihi han butik otel olarak hizmet verecek

Tokat’ta 19’uncu yüzyılın sonlarından kalma olan Osmanlı yapısı Tarihi Yazmacılar Hanı, butik otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

10 Eylül 2019 Salı 14:06
Tarihi han butik otel olarak hizmet verecek

Tokat’ta 19’uncu yüzyılın sonlarından kalma olan Osmanlı yapısı Tarihi Yazmacılar Hanı, butik otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.


Tokat, yazmacılığın yapıldığı Anadolu kentleri arasında ayrı bir yere sahip olan bir kent olarak biliniyor. 19. yüzyıl sonu Osmanlı yapısı olan ve Gazioğlu Hanı ile Merkuroğlu Hanı olarak da bilinen Yazmacılar Hanı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon sonrasında, butik otel olarak kullanılması kararıyla ihale edildi. 1-2 ay içerisinde tamamlanacak çalışmalarla butik otel olarak kullanılacak 60 yataklı hanın yerli ve yabancı misafirlerin hizmetine sunulacak.


Çalışmaların yapıldığı handa incelemelerde bulunan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, Yazmacılar Hanı’nın kentte tarihi otel ve butik konseptine dönüşecek ilk eser olacağını söyledi. Başkan Çelik, "Tokat olarak hep tarihi eser varlığının çok yoğun olduğundan bahsediyoruz. Tarihi birikimi çok yüksek bir şehir olduğumuzu iddia ediyoruz. 900 adımda 9 yüzyıllık tarih gibi hedefle bunu ima etmeye çalıştık ama maalesef tarihi eserlerimizi, hanlarımızı, konaklarımızı şuana kadar turizme kazandıramamıştık. Bu anlamda Yazmacılar Hanı ilk tarihi otel ve butik konseptine dönüşecek ilk eserimiz olacak. Bunun için de buraya çok önem veriyoruz. Bugün de burayı gezdik. Gayet güzel çalışmalar yapılmış. Zannediyorum 1 ay sonra açılacak. Tabi Tokat turizme hazırlanıyor, turizmde değişime gelişime hazırlanıyor, turizmde hamle yapmaya çalışıyor. İşte yapısal değişikliklerle, bu tarz turizm altyapısı ile yeni bir takım çalışmaları organize ediyoruz" diye konuştu.


Butik Otel’in standart otel odalarından çok daha büyük odalara sahip olacağını söyleyen işletmeci Özkan Gündüzlü, tarihi hanın toplamda 60 yatakla hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Gündüzlü: "20 odamız var toplamda, odaların en küçüğü 40 metrekare, en büyüğü de 55-60 metrekare civarında. Bunlarda 20 tane tek kişilik, 20 tane de çift kişilik yataklarımız var. Toplamda ise 60 kişi kapasiteli konaklatacağımız bir tesis. Daha da çoğaltabiliriz tabi bu 50 metrekareleri, 25 metrekarelik oda standartlarına çektiğimiz zaman. Ama istiyoruz ki insanlar daha huzurlu, daha ferah bir ortamda ilk konaklamalarını gerçekleştirsinler burada yani" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:06
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